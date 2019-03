Die Publizistin Mo Asumang moderierte als erste Afrodeutsche das Magazin "Liebe Sünde" auf Pro Sieben und bekam Morddrohungen. Seither stellt sie sich der Konfrontation mit den Rassisten. Es sei wichtig, dass man mit ihnen ins Gespräch kommt, weil sie sich selbst nicht hinterfragen.

"Wenn wir uns immer sagen, wir würden uns wünschen, dass es keinen Rassismus und keine Rassisten mehr gibt, dann muss man sich auch diesen Menschen zuwenden und schauen, über was reden sie eigentlich selber", sagte Mo Asumang, anlässlich der am Montag beginnenden Internationalen Wochen gegen Rassismus, die bundesweit vom 11. bis 24. März stattfindet.

Entscheidend: Fragen stellen

Entscheidend sei, dass die Fragen von Außen kommen und dass sie gestellt werden. Kein Neonazi würde einem anderen die Frage stellen, warum er Neonazi sei. Und erst recht kämen Rassisten nicht auf "uns zu, um sich irgendwie zu transformieren".

Sie selbst versuche immer wieder, rassistische Äußerungen über Geflüchtete wie "die sollen doch im Meer ertrinken" menschlich genauer zu hinterfragen und die anderen stutzig zu machen: "Ich glaube, dass Rassisten sehr in einer Theorie drin sind und nicht so in der Realität. Und da muss man sie irgendwie hinbringen", sagte die Autorin des Buchs "Mo und die Arier - allein unter Rassisten und Neonazis".

Raus aus der Komfortzone

Jeder könne etwas gegen Alltagsrassismus tun. "Ich würde allen Menschen raten, wirklich aus ihrem Schneckenhaus und ihrer Komfortzone rauszugehen und Fragen zu stellen." Davon profitiere nicht nur der Einzelne, sondern die ganze Gesellschaft. "Und das stärkt die Gesellschaft ungemein", so Mo Asumang.

