Bundesaußenminister Maas hofft nach dem Wahlsieg des Demokraten Biden bei der US-Präsidentenwahl auf eine Stärkung der Weltgesundheitsorganisation.

Maas sagte beim Pariser Friedensforum, sowohl Vorsorge als auch Handlungsfähigkeit der WHO bei weltweiten Gesundheitskrisen könnten verbessert werden. Er sei zuversichtlich, dass man dabei wieder auf die USA zählen könne.



Unter US-Präsident Trump hatten die USA ihren Austritt aus der WHO eingereicht. Trump warf der Organisation vor, zu spät über die Gefahr des Coronavirus informiert zu haben. Biden will aber mit der WHO weiter zusammenarbeiten.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.