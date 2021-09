UNO-Generalsekretär Guterres hat Vorschläge für eine Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit vorgelegt.

Die Welt bewege sich auf einen neuen, nicht normalen Zustand zu, der chaotischer, unsicherer und gefährlicher für alle sei, sagte Guterres bei der Vorstellung seines Berichts in New York. Darin schlägt er unter anderem einen globalen Zukunftsgipfel in zwei Jahren vor, um über Themen wie Klimaschutz und Friedenssicherung zu sprechen. Auch solle es bei den Vereinten Nationen einen speziellen Beauftragten geben, der die Interessen zukünftiger Generationen im Blick behält. Guterres schlug zudem ein neues Reaktionssystem der UNO im Falle von Krisen vor.



Die Entscheidungen, die man jetzt treffe, könnten auf den Weg zu "Zusammenbruch und Dauerkrise" führen, oder zu einem "Durchbruch und einer grüneren, sichereren Welt".

