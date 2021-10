Dem hochbegabten Bläsernachwuchs stockte im vergangenen Jahr buchstäblich der Atem. Weil virenbefallene Aerosole nicht in die Luft posaunt werden durften, war an einen Wettbewerb nicht zu denken. Der Internationale Aeolus Bläserwettbewerb hat in diesem Jahr wieder stattgefunden: diesmal für Flöte, Fagott und Oboe.

320 Bläserinnen und Bläser aus 42 Ländern hatten sich beworben - so viele wie nie. Die Jury war wie immer hochkarätig, das Preisgeld verdoppelt, die Kriterien streng. Die Reputation für die Gewinner ist sehr hoch.

Effektvolle Konzerte

Beim Preisträgerkonzert in der Tonhalle Düsseldorf spielten die Finalisten Solokonzerte von Jacques Ibert, Richard Strauss und Johann Nepomuk Hummel.

Spielt sich beim 15. Internationalen Aeolus Bläserwettbewerb ganz nach vorn: der italienische Oboist Gioele Coco. (Susanne Diesner)

Allesamt Konzerte, bei denen die jungen Talente einerseits ihre Virtuosität zeigen konnten, andererseits konnten sie in hochlyrischen Passagen den Klangreiz ihrer Instrumente dem Publikum besonders eindringlich nahebringen.

Johann Nepomuk Hummel

Konzert für Fagott und Orchester F-Dur

Solist: Traian Sturza

Jacques Ibert

Konzert für Flöte und Orchester

Solistin: Anna Komarova

Richard Strauss

Konzert für Oboe und kleines Orchester D-Dur, o.op. (AV 144)

Solist: Gioele Coco

Preisträgerinnen und Preisträger des Internationalen Aeolus Bläserwettbewerbs 2021

Düsseldorfer Symphoniker

Leitung: Yi-Chen Lin

Aufnahme vom 19.09.2021 aus der Tonhalle Düsseldorf