Es bestehe die Gefahr eines politisch gewollten Einsatzes von Atomwaffen, betonte Pohlmeier. Auch das Risiko eines unfallbedingten Einsatzes von Kernwaffen sei sehr viel größer, wenn die Systeme in Alarmbereitschaft versetzt seien. Jetzt müsse alles getan werden, um "die Dramatik aus dieser Situation zu nehmen".

"Waffenlieferungen verlängern Leiden in der Ukraine"

Pohlmeier sprach sich gegen den Export von Waffen an die Ukraine aus. Es bestehe die Gefahr, dass das Leid durch Waffenlieferungen vergrößert werde, weil der Konflikt verlängert werde. Zudem habe Deutschland das Recht und die Pflicht, sich nicht in den Krieg hineinziehen zu lassen. Von einem Eintritt der NATO in den Krieg hätte die Ukraine nichts. Die Beteiligung der NATO würde zuallererst die Zerstörung der Ukraine bedeuten und "in zweiter Folge möglicherweise auch die Zerstörung Europas".

"Gesichtswahrende Lösung mit Russland"

Nach Pohlmeiers Auffassung kann Russland nicht besiegt werden "außer um den Preis der möglicherweise eigenen Vernichtung". Deshalb müsse alles getan werden, eine "gesichtswahrende Lösung zu finden, die die Russen mit einschließt". Man müsse konsequent darüber reden, wer in diesem Konflikt vermitteln könne und wer auch von russischer Seite als ehrlicher Makler wahrgenommen werden könne.

Die Internationalen Ärztinnen und Ärzte gegen den Atomkrieg haben weltweit 150.000 Mitglieder. Die IPPNW wurden 1985 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

