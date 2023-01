Bundeskanzler Olaf Scholz vor einem Kampfpanzer Leopard 2 auf dem Truppenübungsplatz Bergen (IMAGO / Björn Trotzki)

Der polnische Ministerpräsident Morawiecki sagte, Deutschland müsse mehr Waffen liefern und - so wörtlich - "die Panzer nicht in den Depots lassen". Finnlands Verteidigungsminister Savola kündigte an, auf der Konferenz der Ukraine-Unterstützerstaaten am Freitag in Ramstein werde dies Thema sein. Er wies darauf hin, dass sein Land von der Haltung der Bundesregierung abhängig sei, weil für die Lieferung an die Ukraine die Zustimmung des Herstellerlandes benötigt werde. Bundeskanzler Scholz hatte zuletzt erklärt, er wolle sich in der Entscheidung über Leopard-2-Panzer nicht drängen lassen.

Die russische Führung will ihre Angriffe auf die Ukraine ungeachtet einer möglichen Lieferung von schweren Kampfpanzern westlicher Bauart fortsetzen. Kreml-Sprecher Peskow sagte in Moskau, die Panzer würden auf dem Schlachtfeld zerstört.

