Nahost-Krieg

Zerstörungen in Rafah nach einem israelischen Luftangriff. (Picture Alliance / dpa / Mohammed Talatene)

Die Ministerpräsidenten von Kanada, Australien und Neuseeland - Trudeau, Albanese und Luxon - schrieben in einer gemeinsamen Erklärung, eine Militäroperation in Rafah wäre katastrophal für die dortige Zivilbevölkerung. Auch Bundesaußenministerin Baerbock bekräftigte bei ihrem Israel-Besuch ihre Kritik an den Militärplänen. Sie sagte nach Gesprächen mit der israelischen Regierung, in Rafah hielten sich 1,3 Millionen Menschen auf engstem Raum auf, die kaum irgendwo anders hingehen könnten. Baerbock will heute in Jerusalem auch mit Präsident Herzog über das Thema reden.

UNO: Keine sichere Orte im Gazastreifen

Der UNO-Nothilfekoordinator Griffiths schrieb im Kurznachrichtendienst X, er befürchte ein Gemetzel an den Menschen in Rafah. Der Chef des Palästinenserhilfswerks UNRWA, Lazzarini, sagte der "Neuen Zürcher Zeitung", er sehe keine Möglichkeit, die vielen Flüchtlinge in der Stadt wie von Israel gefordert in Sicherheit zu bringen. Es gebe im Gazastreifen keinen sicheren Ort mehr.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.