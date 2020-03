Am Internationalen Frauentag fordern weltweit zahlreiche Organisationen die volle soziale, wirtschaftliche, kulturelle und politische Gleichstellung von Frauen. In diesem Jahr ist das Motto "Ich bin Generation Gleichberechtigung: Frauenrechte verwirklichen" Teil der Kampagne "Generation Gleichberechtigung" der Vereinten Nationen.

Ziel der Kampagne (Video) ist die Vernetzung junger Frauenrechtsaktivistinnen mit älteren Mitgliedern der Frauenbewegung. Inhaltlich geht es unter anderem um ein Ende der Gewalt gegen Frauen, wirtschaftliche Gleichberechtigung, mehr politische Teilhabe und körperliche Selbstbestimmung. Neben wirtschaftlichen und politischen Fragen stehen auch existenzielle Fragen im Raum.



Hintergrund ist die sogenannte Pekinger Erklärung von 1995. Darin wird ein Plan beschrieben, wie die strategischen Ziele für eine Gleichstellung der Frauen erreicht werden sollen.

Traditionelle Geschlechterrollen

Nach wie vor prägen traditionelle Geschlechterrollen den Alltag von Männern und Frauen. Die UNO macht darauf aufmerksam, dass Frauen nach wie vor Rechte und Ressourcen verwehrt würden. Vielerorts herrschten soziale Normen und Stereotypen, die es schwierig machten, solche Benachteiligungen anzugehen.



Einer Studie der Weltgesundheitsorganisation zufolge hat ein Drittel aller Frauen weltweit mindestens einmal körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren. Über 200 Millionen von Frauen und Mädchen leben weltweit mit einer Genitalverstümmelung.

Lateinamerika: Proteste gegen Gewalt und Frauenmorde

Demonstrationen sind vor allem in Mexiko, Argentinien, Kolumbien, Chile und Brasilien geplant. Feministinnen beklagen eine Untätigkeit der Behörden beim Schutz von Frauen. Lateinamerika gilt weltweit als eine der Regionen mit der höchsten Rate von Gewalt gegen Frauen. Nach Angaben der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik, Cepal, wurde im vergangenen Jahr in Lateinamerika alle drei Stunden eine Frau aufgrund ihres Geschlechts ermordet.



Obwohl in 16 lateinamerikanischen Ländern der Femizid, also die geschlechtsspezifische Ermordung von Frauen, als Straftatbestand eingeführt wurde, werden Frauenmorde von Justiz und Politik oftmals als Familientragödien betrachtet. El Salvador hat mit zwölf Morden auf 100.000 Einwohnerinnen die weltweit höchste Rate an Frauenmorden.

Frauen in der Kirche

In Deutschland wollen katholische Frauenverbände in mehreren Städten für eine geschlechtergerechte Kirche demonstrieren. Unter anderem fordern sie die Zulassung von Frauen zu allen Weiheämtern und die Aufhebung des Pflichtzölibats. Sternmärsche solle es in Köln und Münster geben. In München findet eine Wallfahrt zur Frauenkirche statt.



Eine Chronologie

Erste Anregungen kamen von Frauendemonstrationen ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den USA.



1908 rief die Frauenorganisation der Sozialistischen Partei Amerikas erstmals einen "Frauentag“ ins Leben, um für das Wahlrecht zu werben.



1910 übernahm die Frauenkonferenz der Sozialistischen Internationale in Kopenhagen die Idee des Frauentags



Auf Anregung der deutschen Sozialdemokratin Clara Zetkin wurde er erstmals am 19. März 1911 in Deutschland und in Nachbarländern sowie den USA organisiert.



1919 konnten in Deutschland die Frauen erstmals an einer landesweiten Wahl teilnehmen, als eine verfassunggebende Nationalversammlung gewählt wurde.



Während der NS-Diktatur war der "sozialistische" Feiertag verboten. Die Nationalsozialisten propagierten stattdessen den Muttertag, der ihrem Frauenbild eher entsprach.



Nach 1945 entzweite der Kalte Krieg auch den Frauentag. Im Westen verlor er an Bedeutung, wurde dann vor allem von der Frauen- und Friedensbewegung ab Ende der 60er Jahre begangen. In der DDR entwickelte sich der 8. März vielfach zum "sozialistischen Muttertag", an dem Kinder der Mutter Blumen oder selbst gemalte Bilder schenkten.



Die Vereinten Nationen riefen den Tag 1977 zum "Tag für die Rechte der Frau und den Weltfrieden" aus.



Der Weltfrauentag ist in mehr als zwei Dutzend Ländern ein gesetzlicher Feiertag, etwa in Angola, Georgien, Russland und Vietnam. Auch in Nordkorea und Kuba wird er offiziell begangen.



In Deutschland ist der Frauentag nur im Land Berlin ein gesetzlicher Feiertag.