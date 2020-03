Es ist längst nicht mehr nur die Flucht- und Migrationspolitik, in der die AfD ihr Gift in unsere Gesellschaft verspritzt, auch in der Frauen- und Familienpolitik wird das zunehmend spürbar. Etwa, wenn die Rechtspopulisten - wie heute im Bundestag - über den "Genderwahn" herziehen und dafür bis weit ins bürgerliche Milieu hinein Beifall bekommen.

Was der ganze "Genderquatsch" soll, diese Frage ist längst salonfähig geworden, meistens steckt dahinter die Angst, eigene Privilegien zu verlieren. Das Belächeln, auch lächerlich machen insbesondere von beruflicher Kompetenz vieler Frauen hat seit jeher Methode in patriarchalen Strukturen.

Macht endlich!

Eine neue UN-Studie, die jetzt pünktlich zum Internationalen Frauentag erscheint, belegt das. Neun von zehn Menschen weltweit halten Männer in Politik und Wirtschaft für die besseren Spitzenleute. Diese Ansicht kursiert auch in Deutschland, und ja, auch unter Frauen selbst. Insofern hilft es wenig, die x-te Debatte um mehr Quoten in Parlament und Konzernen zu führen.

Macht endlich! - lautet stattdessen das Gebot der Stunde. Erst wenn die Politik die richtigen Rahmenbedingungen schafft, wird sich auch kulturell etwas ändern bei uns, nicht umgekehrt. Die Bundesregierung hat oft genug bewiesen, dass, wo ein Wille ist, auch Geld locker gemacht und Gesetze auf den Weg gebracht werden.

Schröder-Tradition

Doch diese Koalition aus CDU, CSU und SPD behandelt die Gleichstellung von Frauen in schlechtester Schröder-Tradition als Gedöns. Teilzeitfalle, drohende Altersarmut von Frauen, Ehegattensplitting, gravierende Lohnunterschiede, all das gehört abgeschafft. Gelingen wird das jedoch erst mit anderen politischen Mehrheiten im Bundestag. Keinesfalls aber mit einer Kanzlerin, die - wie während der heutigen Debatte demonstrativ abgelenkt ist und Zwiegespräche auf der Kabinettsbank führt.

Zu danken ist hingegen jenen Bundestagsabgeordneten - Frauen und Männern - die heute eine Brücke zur aktuellen Politik geschlagen haben: Christdemokrat Marcus Weinberg erinnerte an die vor allem für Frauen desolate Lage in den griechischen Flüchtlingslagern. Und Grünen-Fraktionsvize Katja Dörner verwies auf den Rechtsterroristen von Hanau, der ein fanatischer Frauenhasser war. Auch das gilt es zum 8. März zu bedenken - jetzt erst recht.

Barbara Schmidt-Mattern, Korrespondentin Hauptstadtstudio (Deutschlandradio / Anja Schäfer)Barbara Schmidt-Mattern, geboren in Kiel, studierte Anglistik, Theater- und Literaturwissenschaft in Erlangen, Dublin und Köln. Im Anschluss beendete sie 2002 ihre Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München und schrieb zunächst u. a. für die "Süddeutsche Zeitung". 2003-2010 war Schmidt-Mattern als Redakteurin im Kölner Funkhaus des Deutschlandfunk für die Europa- und Außenpolitik zuständig. Danach folgten fünf Jahre als Landeskorrespondentin in Nordrhein-Westfalen. Seit 2015 berichtet sie aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandradio, mit den Schwerpunkten Umwelt, Klima und Grüne.