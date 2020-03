Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Unwelt hat mehr Wertschätzung und eine bessere Entlohnung der Arbeit von Frauen gefordert.

Anlässlich des Internationalen Frauentags am Sonntag sagte Vorstandsmitglied Laux in Frankfurt am Main, da wo Tarifverträge und Mitbestimmung im Betrieb gelebt würden, würden Frauen gerechter behandelt. Daher müssten die Tarifbindung steigen und die bestehenden Verträge eingehalten werden. Sogenannte Frauenberufe müssten deutlich aufgewertet werden. Laux verwies darauf, dass eines der wichtigsten Ziele laut Grundgesetz die Gleichbehandlung von Mann und Frau ist. Die IG Bau ruft zudem dazu auf, sich an geplanten Aktionen für die Gleichstellung und gegen Gewalt an Frauen zu beteiligen.