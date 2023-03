Weltweite Kundgebungen

Internationaler Frauentag - hier eine Kundgebung in Nigeria. (Sunday Alamba / AP / dpa)

Demonstrationen und Kulturveranstaltungen fanden in Thailand und Indonesien ebenso statt wie in Nigeria. Auch in mehreren Städten in Pakistan gingen Frauen auf die Straßen, obwohl die Behörden teils versucht hatten, die Kundgebungen zu unterbinden. Sogar in der afghanischen Hauptstadt Kabul kam es zu einer Versammlung, an der rund 20 Frauen teilnahmen, um gegen die massive Einschränkung ihrer Rechte durch die islamistischen Taliban zu demonstrieren. Auch in Deutschland fanden vielerorts Veranstaltungen statt. Allein in Berlin waren mehr als 15 Kundgebungen und Versammlungen angemeldet. Bei einigen der Aktionen wurde auch an die Lage der Frauen im Iran erinnert.

UNO-Generalsekretär Guterres hatte zum Auftakt des Frauentages gesagt, Frauenrechte würden auf der ganzen Welt geschmäht bedroht und verletzt. Die Vereinten Nationen befassen sich derzeit in einer Sitzung der zuständigen Fachkommission mit den Verletzungen der Frauenrechte in Afghanistan, dem Iran und vielen anderen Ländern.

