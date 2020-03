Die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen ist nach Ansicht von UNO-Generalsekretär Guterres die größte Herausforderung für die Menschenrechte.

Jahrhunderte der Diskriminierung und des tiefverwurzelten Patriarchats hätten in der Wirtschaft und den politischen Systemen ein gewaltiges Ungleichgewicht der Geschlechter entstehen lassen, schreibt Guterres in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" anlässlich des Internationalen Frauentags. Das Schließen dieser Machtlücke sei ein wesentlicher Bestandteil der Antwort auf die Probleme der Welt. Die Neuverteilung der Macht werde ein Vorteil für alle sein. Als Beispiel nannte Guterres die Parlamente. Je mehr Frauen in einem Land vertreten seien, desto mehr Innovationen und Investitionen gebe es in Gesundheit und Bildung.