Weltweit haben Frauen am Internationalen Frauentag mehr Rechte gefordert.

In Santiago de Chile demonstrierten mehr als hunderttausend Frauen gegen Männergewalt. Sie protestierten gegen Morde an Frauen und forderten eine Stärkung der Frauenrechte in der Verfassung. Auch in patriarchalisch geprägten Staaten wie Pakistan beteiligten sich tausende Menschen an Kundgebungen. In der türkischen Metropole Istanbul löste die Polizei eine Kundgebung von mehreren hundert Frauen auf. Die Demonstration war von den Behörden nicht genehmigt worden.



In Berlin sprach die Polizei von weniger als 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Veranstalter nannten eine Zahl von 12.000. Die Demonstrantinnen und Demonstranten forderten unter anderem, Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr durch den Paragrafen 218 unter Strafe zu stellen.