Gutachten

Internationaler Gerichtshof fordert von Israel Abdeckung der Grundbedürfnisse im Gazastreifen

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat Israel aufgefordert, die Grundversorgung der Menschen im Gazastreifen sicherzustellen. In einem Gutachten kommt das höchste Gericht der Vereinten Nationen zu dem Schluss, dass die israelische Regierung das UNO-Palästinenser-Hilfswerk nicht hätte daran hindern dürfen, Versorgungsgüter in die Region zu bringen.