Gutachten
Internationaler Gerichtshof fordert von Israel Abdeckung der Grundbedürfnisse im Gazastreifen

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat Israel aufgefordert, die Grundversorgung der Menschen im Gazastreifen sicherzustellen. In einem Gutachten kommt das höchste Gericht der Vereinten Nationen zu dem Schluss, dass die israelische Regierung das UNO-Palästinenser-Hilfswerk nicht hätte daran hindern dürfen, Versorgungsgüter in die Region zu bringen.

    Der Friedenspalast in Den Haag ist Sitz des Internationalen Gerichtshofs. (imago / imagebroker)
    Wörtlich heißt es in dem Gutachten, Israel dürfe "das Aushungern der Zivilbevölkerung nicht als Kriegsmethode" nutzen. Das Palästinenser-Hilfswerk war von der israelischen Regierung als Lieferant abgelehnt worden, mit der Begründung, es sei von der Terrororganisation Hamas unterwandert. Nach Ansicht der Richter wurden dazu jedoch keine stichhaltigen Beweise vorgelegt.
    Die Einschätzungen des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag sind rechtlich nicht bindend. Das Gutachten war von den Vereinten Nationen in New York angefordert worden.
    Diese Nachricht wurde am 22.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.