Großbritannien muss einem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zufolge die Kontrolle über die Chagos-Inseln im Indischen Ozean abgeben.

Großbritannien verstoße gegen das Selbstbestimmungsrecht der Völker, teilte der Gerichtshof in Den Haag mit. Die Inselgruppe müsse an Mauritius zurückgegeben werden. Das Vereinigte Königreich hatte das Archipel in den 1960er-Jahren von Mauritius abgespalten. Die damalige britische Kolonie erhielt dafür von London die Unabhängigkeit.



Die Entscheidung des Gerichtshofs ist völkerrechtlich nicht bindend.