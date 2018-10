Die US-Regierung hat angekündigt, das Urteil des Internationalen Gerichtshofs zu den Sanktionen gegen den Iran zu ignorieren.

Außenminister Pompeo erklärte in Washington, der Iran missbrauche den Gerichtshof für sein Ziel, den Sanktionen zu entgehen. Pompeo kündigte zudem an, die USA würden einen Vertrag mit dem Iran aus dem Jahr 1955 über die wirtschaftlichen und konsularischen Beziehungen aufkündigen. Zuvor hatte bereits der US-Botschafter in den Niederlanden getwittert, das Gericht sei nicht zuständig.



Der Internationale Gerichtshof hatte zuvor angeordnet, dass einige der neuen US-Sanktionen gegen den Irak bis auf Weiteres aufgehoben werden müssen. Vor allem Strafmaßnahmen, die die humanitäre Hilfe und die Sicherheit des Flugverkehrs bedrohten, sollten sofort beendet werden, urteilte das höchste Gericht der Vereinten Nationen in den Haag. Es gab damit einer Klage des Iran statt, der eine Einstweilige Verfügung gegen die Sanktionen gefordert hatte. Der Iran begrüßte das Urteil. Es zeige, dass die US-Sanktionen grausam und widerrechtlich seien, erklärte die Regierung in Teheran.