Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank feiern heute ihren 75. Gründungstag.

Die Institutionen wurden am 22. Juli 1944 im US-Ferienort Bretton Woods ins Leben gerufen. Insgesamt hatten sich Ökonomen und Regierungspolitiker aus 44 Ländern versammelt. Ihr Ziel war es, die Weltwirtschaft zum Ende des Zweiten Weltkriegs wiederzubeleben und für ein stabiles Finanzsystem zu sorgen.



IWF und Weltbank gehören heute zu den wichtigsten internationalen Finanzinstitutionen. Sie sind Sonderorganisationen der UNO und haben jeweils 189 Mitgliedsländer. Gemäß ihren finanziellen Beiträgen verfügen die Industrieländer über eine Mehrheit in den Leitungsgremien. Die Weltbank wird traditionell von einem US-Amerikaner und der IWF von einer europäischen Persönlichkeit geleitet.



Der IWF vergibt Kredite an Staaten mit Zahlungsproblemen. In der Vergangenheit wurden häufig die damit verbundenen Auflagen etwa zur Haushaltspolitik oder Marktöffnung kritisiert.



Erklärte Ziele der Weltbank sind die Bekämpfung der Armut und eine gerechtere Verteilung des Wohlstands. In der Kritik stand die Bank häufig wegen Großprojekten wie Staudammbauten und mangelnden Umweltstandards.