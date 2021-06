Am 1. Juni jeden Jahres wird international auf die Rechte von Minderjährigen aufmerksam gemacht. In Deutschland dreht sich die Debatte um die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz. Nach Meinung des Professors für Kinderpolitik an der Hochschule Magdeburg-Stendal, Michael Klundt, wurden sie in der Corona-Pandemie nicht ausreichend berücksichtigt.

Der Politikwissenschafler sagte im Deutschlandfunk, im vergangenen Jahr seien Kinderrechte weit zurückgestellt worden. Aber auch generell entschieden Erwachsene über Kinder, ohne dass diese ein Mitspracherecht bekämen. Klundt verlangte unter anderem mehr Partizipation in der Schule.



Er erinnerte daran, dass die UNO-Kinderrechtskonvention seit fast 30 Jahren Bundesgesetz ist. Die Strukturen zur Beteiligung von Kindern müssten deshalb gefördert werden. Die Konvention sei rechtliche Grundlage und verpflichte jeden Vertragsstaat, bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, deren Wohl vorrangig zu berücksichtigen, betonte Klundt.

Ministerin Lambrecht für Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz

Klundt plädierte auch für die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz. Die Formulierungen im bisherigen Gesetzentwurf des Familienministeriums seien noch mangelhaft.



Seit dem Rücktritt von Ministerin Giffey hat die Leitung des Hauses Bundesjustizministerin Lambrecht übernommen. Diese warb heute dafür, die Rechte von Kindern noch vor der Bundestagswahl im Grundgesetz festzuschreiben. Es gebe jetzt noch ein Zeitfenster, um im Parlament einen guten Kompromiss zu erzielen. Die Chance werde so schnell nicht wiederkommen.



Lambrecht dankte den Kindern in Deutschland für ihre Solidarität in der Corona-Pandemie. Sie hätten unter den Einschränkungen besonders gelitten.

