Bundespräsident Steinmeier hat sich bei Kindern und Eltern für ihr Durchhaltevermögen in der Corona-Krise bedankt. Anlässlich des heutigen "Internationalen Kindertages" sagte Steinmeier in einem Fernseh-Interview, der Kindertag sei gerade in diesen Zeiten besonders wichtig, weil die Kinder auf so vieles hätten verzichten müssen.

Kitas und Schulen seien geschlossen gewesen, die Kinder hätten nicht zum Spielen gekonnt und keine Freunde und Verwandte treffen dürfen. Auch den Eltern dankte Steinmeier, dass sie neben ihrer ganz normalen Arbeit, ob im Betrieb oder im Homeoffice, noch rechtzeitig das Essen auf den Tisch gebracht und die Hausaufgaben der Kinder betreut hätten.