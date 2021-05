Der EU-Kommissar für Klimaschutz, Timmermans, sieht die internationalen Bemühungen im Kampf gegen den Klimawandel auf einem guten Weg.

Europa habe in der Klimapolitik international die Führung übernommen, und Deutschland spiele dabei eine Vorreiterrolle, sagte Timmermans im Deutschlandfunk. Er zeigte sich zuversichtlich, dass auch Länder wie China und Indien von einem konsequenten Weg hin zur sogenannten Klimaneutralität zu überzeugen seien. Die EU sei im täglichen Austausch mit den verantwortlichen Regierungsvertretern, unter anderem auch, um den Klimagipfel im November im schottischen Glasgow vorzubereiten.



Timmermans betonte, er glaube, dass die EU-Pläne zur Reduktion von Treibhausgasen ausreichend seien, um die Erderwärmung auf einen Wert unter 2 Grad zu begrenzen. Dazu sei es notwendig, sich von der Abhängigkeit von Rohstoffen zu befreien. Auch China beispielsweise habe keine andere Wahl, dies sei eine Frage der Diplomatie.

Timmermans: USA müssen ihre Ziele noch ausarbeiten

Mit Blick auf die USA erklärte der EU-Kommissar, die Amerikaner müssten ihre Ziele im Gegensatz zu Europa noch ausarbeiten. Sie seien erst vor kurzem in das Spiel eingestiegen, Europa sei seit 30 Jahren dabei, die Emissionen herunterzufahren. Der US-Klimaschutzbeauftragte Kerry hatte bei seinem Besuch in Deutschland gestern größere globalen Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel gefordert. Die Erderwärmung sei eine gigantische Herausforderung. Die Aufgabe des globalen Klimaschutzes könne nur gelöst werden, wenn alle Staaten an einem Strang zögen, auch die großen Verursacher von Treibhausgasemissionen.



Bis Mitte Juli will die EU-Kommission Vorschläge machen, wie die europäische Klimapolitik angepasst werden muss, um das Ziel zu erreichen, den CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2030 um 55 Prozent zu reduzieren. Timmermans sagte, dazu werde es unter anderem neue Regeln für die Industrie und die Förderung erneuerbarer Energien geben. Zudem werde mit großer Wahrscheinlichkeit der Emissionshandel ausgeweitet, beispielsweise auf den Immobiliensektor. Der EU-Kommissar betonte, dies solle unter sozialen Aspekten geschehen. Die Europäische Union werde eine Klimapolitik vorantreiben, die von allen einen gerechten Beitrag verlange - vor allem von denen, die es sich leisten könnten. Die Maßnahmen müssten von den Menschen akzeptiert und mitgetragen werden, ansonsten funktioniere sie nicht: "Diese Klimapolitik wird sozial sein - oder sie wird nicht sein."

Diese Nachricht wurde am 19.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.