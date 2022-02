Kamila Walijewa gewann im Team-Wettbewerb Gold - obwohl sie vorher positiv auf ein Dopingmittel getestet worden war. (imago images/SNA)

Angerufen wurde der Cas vom Internationalen Olympischen Komitee. Das IOC will nicht akzeptieren, dass eine vorläufige Sperre der 15-Jährigen durch Russlands Anti-Doping-Agentur aufgehoben wurde. So konnte sie bei den Winterspielen starten und mit dem Team Gold gewinnen.

Nach Angaben der Internationalen Testagentur war Walijewa Ende Dezember bei den russischen Eiskunstlauf-Meisterschaften positiv auf das Herzmittel Trimetazidin getestet worden. Das Russische Olympische Komitee gibt an, die Doping-Tests im Januar und zu Beginn der Olympischen Spielen seien negativ gewesen. Das IOC will nun eine schnelle Klärung vor dem Kurzprogramm im Damen-Einzel in Peking am Dienstag.

