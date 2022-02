Kamila Walijewa gewann im Team-Wettbewerb Gold - obwohl sie vorher positiv auf ein Dopingmittel getestet worden war. (imago images/SNA)

Der Cas teilte mit, in Kürze werde ein Schiedsgericht ernannt. Der Beschluss werde nach einer Anhörung bekanntgegeben. Angerufen wurde der Cas vom Internationalen Olympischen Komitee. Das IOC will nicht akzeptieren, dass eine vorläufige Sperre der 15-Jährigen durch Russlands Anti-Doping-Agentur aufgehoben wurde.

Nach Angaben der Internationalen Testagentur war Walijewa Ende Dezember bei den russischen Eiskunstlauf-Meisterschaften positiv auf das Mittel Trimetazidin getestet worden. Der Befund lag der russischen Anti-Doping-Agentur Rusada angeblich erst am 8. Februar vor - also nach dem Teamwettbewerb bei den Winterspielen in Peking, den die russische Mannschaft gewann.

