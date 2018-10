Wegen früherer Atomtests im Südpazifik ist Frankreich vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verklagt worden.

Der Vorwurf laute auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sagte der polynesische Unabhängigkeitsaktivist Temaru in New York. Die Atomversuche seien direkte Folge der Kolonialisierung gewesen. Anders als von Frankreich behauptet, habe man die Tests nie akzeptiert, betonte der frühere Präsident von Französisch-Polynesien.



Frankreich hatte zwischen 1966 und 1996 auf zwei Atollen mehr als 190 Atomwaffentests unternommen. Zahlreiche Krebserkrankungen in der Region werden mit den umstrittenen Tests in Verbindung gebracht.