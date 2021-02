Der britische Menschenrechtsanwalt Karim Khan wird neuer Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag.

Die Mitgliedsstaaten des Haager Tribunals wählten den 50-Jährigen in New York zum Nachfolger der bisherigen Chefanklägerin Bensouda. Khan setzte sich in der zweiten Abstimmungsrunde gegen mehrere Konkurrenten durch. Er hatte zuletzt eine UNO-Untersuchungskommission zu den Verbrechen der Dschihadistenmiliz IS geleitet. Khan wird sein Amt Mitte Juni für neun Jahre antreten.



Der Internationale Strafgerichtshof verfolgt seit 2002 Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.