Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat den früheren kongolesischen Aufständischen Ntaganda als Kriegsverbrecher verurteilt.

Das Strafmaß ist noch nicht bekannt. Eine Berufung ist möglich. Der abtrünnige ehemalige General ist seit dem Jahr 2013 in Den Haag inhaftiert. Das Gericht sprach ihn schuldig, Morde, Vergewaltigungen und Plünderungen befohlen und Kinder zu Kriegshandlungen gezwungen zu haben. Die Taten ereigneten sich in den Jahren 2002 und 2003 in der Provinz Ituri im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo. Ntaganda hatte die Vorwürfe bestritten.