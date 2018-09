Der Internationale Strafgerichtshof hat das Strafmaß im Urteil gegen den früheren kongolesischen Vizepräsidenten Bemba wegen Beeinflussung von Zeugen bekannt gegeben.

Bemba muss der Entscheidung zufolge eine Geldstrafe von 300.000 Euro zahlen. Eine Haftstrafe von einem Jahr gilt als abgegolten, weil der frühere Milizenführer bereits rund zehn Jahre in Untersuchungshaft saß. Mit Blick auf die Verurteilung hat ihn der Oberste Gerichtshof der Demokratischen Republik Kongo bereits von der Präsidentenwahl im Dezember ausgeschlossen. Bemba wollte für eine der Oppositionsparteien antreten und galt als aussichtsreichster Kandidat für das Amt.



Der Internationale Strafgerichtshof hatte Bemba 2016 in einem anderen Verfahren wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen verurteilt. Das Urteil wurde in der Berufung aber wegen schwerer Verfahrensfehler aufgehoben.