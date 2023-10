Maxime Mokom (rechts) wurde im März 2022 im Tschad festgenommen und anschließend an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag überstellt. (AFP / PIROSCHKA VAN DE WOUW)

Maxime Mokom wurde umgehend aus der Haft entlassen. Anlass sei der Mangel an Beweisen, erklärte Chefanklänger Khan in Den Haag. Mokom waren mehrere Kriegsverbrechen vorgeworfen worden. Er soll früheren Angaben zufolge als Anführer der christlichen Anti-Balaka-Bewegung eine zentrale Rolle bei der Gewalt gegen Muslime in der Zentralafrikanischen Republik vor rund zehn Jahren gespielt haben. Damals war ein Bürgerkrieg in dem Land ausgebrochen.

Mokom war im März vergangenen Jahres im Tschad festgenommen und an den Internationalen Strafgerichtshof übergeben worden. Er wies alle Vorwürfe stets zurück.

