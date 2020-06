US-Präsident Trump hat ein Dekret unterzeichnet, wonach Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag mit Sanktionen belegt werden können.

Demnach drohen Vertretern des Gerichts Wirtschaftssanktionen, wenn sie wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in Afghanistan gegen US-Soldaten und Geheimdienstmitarbeiter ermitteln. Ihnen soll auch die Einreise untersagt werden.



Die USA sind dem Strafgerichtshof nicht beigetreten, erkennen ihn nicht an und werfen ihm politisch motivierte Ermittlungen vor. Vor einem Jahr hatte die US-Regierung Angestellte der Behörde schon einmal mit Sanktionen belegt.



Die Haager Ermittlungen gegen amerikanische Staatsangehörige wegen möglicher Verbrechen in Afghanistan dauern seit 2017 an.