Der aus den USA nach Deutschland abgeschobene frühere KZ-Wächter Palij hat im Nachkriegsdeutschland Hilfsleistungen für NS-Opfer erschlichen.

Das Archiv des Internationalen Suchdienstes in Bad Arolsen bestätigte gegenüber dem Evangelischen Pressedienst einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung. Demnach hielt sich Palij Ende der 40er Jahre in sogenannten DP-Camps für von den Nazis verschleppte und verfolgte Menschen auf und erhielt Unterstützung für seine Auswanderung aus den USA. Seine SS-Zugehörigkeit habe Palij dabei verschwiegen.



Der 95-Jährige war am Dienstag aus den USA abgeschoben worden und wurde in einem Pflegeheim im nordrhein-westfälischen Ahlen untergebracht. Er wurde während der Zeit des Nationalsozialismus als bewaffneter Aufseher im NS-Zwangsarbeiterlager Trawniki im von Deutschland besetzten Polen eingesetzt. Ob er dabei an NS-Verbrechen beteiligt war, ist unklar.