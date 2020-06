Zum heutigen Internationalen Tag der Unterstützung von Folteropfern hat UNO-Sonderberichterstatter Melzer vor einer weltweiten Erosion der Menschenrechte gewarnt.

Im Gespräch mit der Deutschen Welle nannte er als Beispiele unter anderem den Umgang Chinas mit Hongkong und den Uiguren, die Situation in Russland oder Polizeigewalt in den USA. Mit Blick auf das Kriegsland Syrien sprach Melzer von einem "notorischen Foltersystem". Es sei wichtig, dieses grauenhafte System ans Tageslicht zu bringen. Der UNO-Sondergesandte verwies dabei auf das erste Justizverfahren in Deutschland gegen mutmaßliche Täter.



Melzer äußerte sich auch zum Fall des Wikileaksgründers Assange. Man sei drauf und dran, einen Standard zu etablieren, wonach Staaten ihre eigenen Verbrechen geheim halten dürften und dafür nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden könnten. Wenn sich dies einmal durchgesetzt habe, sei es wirklich nur noch ein kleiner Schritt vom Rechtsstaat in die Tyrannei, so der Diplomat.