Frauen werden überdurchschnittlich oft Opfer aller Arten von Gewalt. So wird etwa jeden dritten Tag eine Frau in Deutschland von ihrem aktuellen oder ehemaligen Partner getötet. Am heutigen internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen finden darum weltweit Aktionen statt.

Laut der Kriminalstatistischen Auswertung zur Partnerschaftsgewalt wurden 2019 in Deutschland 117 Frauen und 32 Männer Opfer von tödlicher Partnerschaftsgewalt. Insgesamt gab es in diesem Bereich mehr als 141.000 Opfer von vollendeten und versuchten Delikten - plus Dunkelziffer. Von den Betroffenen waren 81 Prozent Frauen und 19 Prozent Männer. Bei Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen in Partnerschaften sind die Opfer zu 98,1 Prozent weiblich. Bei Stalking, Bedrohung und Nötigung in der Partnerschaft sind es 89 Prozent.



Nach Ergebnissen der Studie Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen aus dem Jahr 2014 sind Frauen aus allen Schichten und jeden Alters von Gewalt durch Partner betroffen. Vor allem bei Trennung tritt die Gewalt auf oder verstärkt sich. Auch psychische Gewalt kommt in Beziehungen vor - und kann zur Anzeige gebracht werden. Über ein Fallbeispiel haben wir in der Sendung "Informationen am Morgen" berichtet.

Schätzungen: Jede dritte Frau betroffen

Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass 35 Prozent aller Frauen in ihrem Leben mindestens einmal körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt haben. Statistisch gesehen sind das in Deutschland mehr als 13 Millionen Frauen.



Befürchtet wird von vielen Organisationen, dass häusliche Gewalt durch die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie weiter zunimmt. Wie die Süddeutsche Zeitung kürzlich berichtete, ist die Zahl der Anrufe beim Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" (Nummer siehe unten) seit Pandemie-Beginn deutlich gestiegen. 2019 gab es bei der Hotline wöchentlich etwa 850 Beratungen, seit März dieses Jahres sind es rund 1.000 Beratungen wöchentlich. Laut der Leiterin des Hilfetelefons, Söchting, lässt sich daraus noch nicht der Schluss ziehen, dass es durch Corona tatsächlich einen Anstieg der häuslichen Gewalt gegeben hat. Die erhöhte Anzahl von Anrufen könnte zumindest teilweise damit zu erklären sein, dass die Telefonnummer seit der Pandemie bundesweit deutlich bekannter sei.

Frauen mit Behinderung häufiger betroffen

Frauen mit Behinderung sind laut einer Studie der Universität Bielefeld von körperlicher Gewalt fast doppelt so häufig betroffen wie Frauen ohne Behinderung. Bei sexualisierter Gewalt im Erwachsenenalter sind es demnach etwa zwei- bis dreimal mehr als der weibliche Bevölkerungsdurchschnitt. Besonders betroffen sind gehörlose, blinde und körperbehinderte Frauen. Laut dem Behindertenbeauftragten der Bundesregierung, Dusel, würden zudem Frauen mit Lernschwierigkeiten bei dem Thema oft nicht ernst genommen. Er forderte mehr barrierefreie Hilfsangebote und Frauenhäuser. Helfen könnten Sensibilisierungsmaßnahmen für Mitarbeiter und mehr Informationen in Leichter Sprache und Gebärdensprache.

Städte und Organisationen hissen orange Flaggen

Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen finden heute vielerorts Aktionen statt. Orange Fahnen - die Farbe symbolisiert den Kampf gegen Gewalt an Frauen - sowie Flaggen von Frauenorganisationen sollen etwa vor Landtagen gehisst werden. Rathäuser und andere wichtige Gebäude werdem orange angestrahlt. Vor dem brandenburgischen Landtag in Potsdam sollen 117 Paar Schuhe an die 117 getöteten Frauen im vergangenen Jahr erinnern.



Bundeskanzlerin Merkel rief die Bevölkerung bereits am Wochenende zu mehr Wachsamkeit bei Gewalt gegen Frauen auf. Die Gesellschaft dürfe niemals wegschauen, wenn Mädchen oder Frauen Gewalt angedroht oder gar angetan werde, sagte die CDU-Politikerin in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. Der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen sei Anlass, sich klar zu machen, wie viel Unrecht und Leid Frauen auf der ganzen Welt Tag für Tag erdulden müssten.

Aktionen auch im Ausland

Im besonders von Frauenmorden betroffenen Mexiko haben Angehörige die Regierung zum Handeln gegen die sogenannten Femizide aufgerufen. Vertreter überreichten Präsident Lopez Obrador in Mexiko-Stadt eine Liste mit 18.000 Unterschriften, in der eine juristische Aufklärung der Gewalttaten sowie deren Ende gefordert wird. Lopez Obrador wies seine Regierung an, das Vorgehen gegen die Femizide zu verstärken. Amnesty International kritisierte, der mexikanische Staat sei bislang nicht in der Lage, die Gewalt zu stoppen. Laut offiziellen Zahlen wurden allein zwischen Januar und September dieses Jahres 2.867 Frauen ermordet. Dies bedeute, dass in dem Land alle zweieinhalb Stunden eine Frau getötet werde, so Amnesty.



Katholische und evangelische Einrichtungen weisen unter dem Titel "Kongo-Kampagne" darauf hin, dass im Osten der Demokratischen Republik Kongo sexualisierte Gewalt "gezielt und nahezu straffrei als Kriegswaffe eingesetzt" werde. Täter seien Milizionäre und Soldaten der Armee. Beide Seiten wollten die Bevölkerung einschüchtern und so Kontrolle über die Gebiete gewinnen. Dabei gehe es vor allem um den Abbau von Rohstoffen wie Coltan und Kobalt. Gemeinsam mit Friedensnobelpreisträger Denis Mukwege fordert die Initiative die Bundesregierung und die Europäische Kommission auf, sich für die Beseitigung der Straflosigkeit der Täter und für unabhängige Justizverfahren einzusetzen. Deutsche Unternehmen müssten zudem zur Wahrung der Menschenrechte in Rohstoffbeschaffung und Handel verpflichtet werden.



Hinweis: Die bundesweiten Frauenberatungsstellen helfen Betroffenen. Das Hilfetelefon ist rund um die Uhr unter der Nummer 08000 116 016 kostenlos, auf Wunsch anonym und über die Internetseite auch mit Gebärdendolmetschung erreichbar. Weitere Infos sind auf der Website www.frauen-gegen-gewalt.de zu finden.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.