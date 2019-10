Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands hat im Vergleich zu anderen Ländern nachgelassen.

In der neuen Rangliste des Weltwirtschaftsforums fällt Deutschland von Platz drei auf Platz sieben zurück und wird jetzt von Hongkong, den Niederlanden, der Schweiz und Japan überholt. Dafür verantwortlich ist unter anderem die schlechte Bewertung bei der Informationstechnologie: Bei Internetverbindungen über Glasfaserkabel landet Deutschland auf Platz 72. Gute Noten gab es dagegen in der Kategorie Innovationsfähigkeit, da belegt die Bundesrepublik den Spitzenplatz.



In der Gesamtwertung der Wettbewerbsfähigkeit stehen Singapur und die USA an erster und zweiter Stelle. China nimmt unverändert Rang 28 der 141 untersuchten Staaten im Globalen Bericht des Weltwirtschaftsforums ein.