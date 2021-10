Das Aufsichtsgremium des Internationalen Währungsfonds hat der geschäftsführenden Direktorin Georgiewa sein Vertrauen ausgesprochen.

Die USA, als größter Anteilseigner des IWF, schlossen sich der Entscheidung des Exekutivrats an. Georgiewa war wegen des Vorwurfs unter Druck geraten, auf ihrem vorigen Spitzenposten bei der Weltbank ein wichtiges Länderranking zugunsten Chinas beeinflusst zu haben. In dem Ranking werden das Investitionsklima und die Wirtschaftsfreundlichkeit eines Landes bewertet. Auch bei der Beurteilung des Geschäftsklimas anderer Länder soll es in dem Bericht Unregelmäßigkeiten gegeben haben. Als Reaktion darauf will die Weltbank das Ranking abschaffen.

