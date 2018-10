Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Lagarde, hat zu einem Abbau der Spannungen im globalen Handelssystem aufgerufen.

Man müsse zusammenarbeiten, um eine Deeskalation zu erreichen, sagte Lagarde bei der Tagung von IWF und Weltbank auf der indonesischen Insel Bali. Das Handelssystem müsse repariert und dürfe nicht zerstört werden. In seinem Stabilitätsbericht warnt der Währungsfonds vor Turbulenzen an den Finanzmärkten. Eine Eskalation der Handelskonflikte und wachsende geopolitische Risiken könnten zu abrupten Einbrüchen führen. In der Folge könnten sich die Finanzierungsbedingungen verschlechtern.



Das Treffen auf Bali wird vor allem von Sorgen vor Protektionismus und dem Handelskonflikt zwischen den USA und China beherrscht. Beide Länder überziehen sich seit Monaten mit Strafzöllen.