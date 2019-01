Der Internationale Währungsfonds hat seine Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft gesenkt.

Gründe dafür sieht der IWF in ungelösten Handelskonflikten und in den steigenden Zinsen in den USA. 2019 werde die weltweite Wirtschaftsleistung nur noch um 3,5 Prozent steigen, heißt es in einer Ergänzung des Weltwirtschaftsberichtes, die heute beim Weltwirtschaftsforum in Davos vorgestellt wurde. Die Prognose liegt nun um 0,2 Punkte unter der vom vergangenen Oktober. Für 2020 prognostiziert der IWF ein weltweites Wachstum von 3,6 Prozent - 0,1 Punkte weniger als im Oktober. Die Situation könne sich noch verschlechtern, sollten in den Handelskonflikten zusätzliche Zölle eingeführt werden, sagte IWF-Direktorin Lagarde.