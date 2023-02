Die Wiedereingliederung russischer Athleten trifft auf großen Widerstand. (dpa / picture alliance / Daniel Kalker)

Der polnische Sportminister Bortniczuk verwies in Warschau auf eine geplante Videokonferenz mit Kollegen vieler Staaten in der kommenden Woche. Er gehe davon aus, dass sich dort rund 40 Länder eindeutig gegen das Vorhaben des IOC positionieren werden. Die USA haben allerdings bereits klargestellt, dass sie den Kurs des deutschen IOC-Präsidenten Bach unterstützen, wonach russische und belarussische Athtleten an den Olympischen Spielen 2024 in Paris als neutrale Sportler teilnehmen sollen. Die Ukraine droht deshalb mit einem Boykott der Spiele.

