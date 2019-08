Der iranische Außenminister Sarif hat die Bemühungen des französischen Präsidenten Macron zur Rettung des internationalen Atomabkommens gewürdigt.

Die Überlegungen Macrons gingen in die richtige Richtung, sagte Sarif nach einer Unterredung mit dem Staatschef in Paris. Macron hatte unter anderem vorgeschlagen, die US-Sanktionen gegen den Iran etwas zu lockern, um Ölexporte etwa nach Indien oder China wieder zu ermöglichen. Der Atomstreit ist auch zentrales Thema beim morgen beginnenden G7-Gipfel in Biarritz.



Die USA waren vor mehr als einem Jahr einseitig aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen und hatten neue Sanktionen verhängt. Als Gegenreaktion erklärte die Regierung in Teheran, sie fühle sich nun nicht mehr an alle Vorgaben gebunden.