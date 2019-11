Der Iran hat den Betrieb in der Uran-Anreicherungsanlage Fordo offiziell wieder aufgenommen.

Das teilte die iranische Atomenergiebehörde mit. Seit der Vereinbarung des internationalen Atomabkommens 2015 war die Anreicherung von Uran in der unterirdischen Anlage ausgesetzt worden. Die Anzahl der Zentrifugen in den Anlagen Fordo und Natans war vertraglich vereinbart um mehr als zwei Drittel reduziert worden. Das Abkommen schreibt vor, dass der Iran die Anlagen erst ab 2025 wieder stärker in Betrieb nehmen darf.



Präsident Ruhani hatte am Dienstag angekündigt, sein Land werde die Urananreicherung in Fordo wieder aufnehmen. Dies sei ein weiterer Schritt beim Rückzug aus dem Atomabkommen.