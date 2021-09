Frankreich, Großbritannien, Deutschland, China und Russland unternehmen einen weiteren Vorstoß für eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran.

Dazu sollen sich nach französischen Angaben Minister dieser Staaten Ende der Woche am Rande der UNO-Vollversammlung treffen. Da die Zeit allmählich knapp werde, müsse Teheran so schnell wie möglich an den Verhandlungstisch zurückzukehren und Repräsentanten für die Gespräche benennen. Die im April begonnen Verhandlungen waren in den vergangenen Monaten ins Stocken geraten. Der Iran hatte dies unter anderem mit der Präsidentschaftswahl begründet, die schließlich der Hardliner Raisi gewonnen hatte. Seither liegen die Gespräche auf Eis.



Die USA waren unter dem früheren Präsidenten Trump einseitig aus dem Abkommen ausgestiegen und hatten Sanktionen gegen das Land verhängt. Der Iran fühlte sich daraufhin seinerseits nicht mehr an die Auflagen gebunden und begann wieder mit der Anreicherung von Uran.

