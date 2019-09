Der Interimschef der Internationalen Atomenergiebehörde, Feruta, reist morgen wegen des weiteren Teilausstiegs des Irans aus dem Atomabkommen nach Teheran. Feruta werde mit hochrangigen iranischen Vertretern sprechen, teilte sein Sprecher in Wien mit.

Es ist das erste mal seit fast zwei Jahren, dass ein IAEA-Chef den Iran besucht. Die iranische Regierung kündigte für morgen an, Details zu nennen, an welche Verpflichtungen aus dem Atomabkommen sie sich nicht mehr halten will. Nach ersten Angaben geht es um den Ausbau der Atomtechnologie und die Nuklearforschung.

Appell an den Iran von Deutschland und EU

Deutschland und die EU appellierten an den Iran, von den angekündigten Verstößen gegen das Abkommen Abstand zu nehmen. Eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Mogherini sagte, der Iran dürfe das Abkommen nicht weiter gefährden. Es hänge von der vollständigen Vertragstreue Teherans ab, ob die EU an dem Vertrag festhalte. Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte, noch habe der Iran Zeit. Die angekündigten Verstöße seien das falsche Signal.