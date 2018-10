Internationales Bürgermeistertreffen fordert mehr Klimaschutz

Auf einem internationalen Großstadt-Gipfel in Buenos Aires haben 34 Bürgermeister die Regierungschefs der G20 Staaten aufgerufen, mehr für den Klimaschutz zu tun.

In ihrer Abschlusserklärung forderten sie von den Regierungschefs der größten Industie- und Schwellenländer, das Pariser Klimaabkommen schnell und vollständig umzusetzen. Der "Urban Mayor Summit 20" traf sich zum ersten Mal in der argentinischen Hauptstadt. Dort wird am 30. November und 1. Dezember auch der G20-Gipfel tagen.