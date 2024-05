Am Abend beginnt das Filmfestival von Cannes (Archivbild). (AFP / LOIC VENANCE)

Bei der Eröffnungszeremonie der 77. Filmfestspiele wird US-Schauspielerin Meryl Streep mit einer Goldenen Ehrenpalme für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. "35 Jahre nach dem Gewinn des Schauspielpreises für "Evil Angels" (dt. Titel "Ein Schrei in der Dunkelheit"), ihrem bisher einzigen Auftritt in Cannes, kehrt Streep an die Croisette zurück, wo sie seit Langem erwartet wird", hatte das Festival vorab mitgeteilt.

Ebenfalls erwartet wird der iranische Regisseur und Berlinale-Gewinner Mohammad Rasoulof, der sein Land verlassen konnte. "Ich bin meinen Freunden, Bekannten und den Menschen dankbar, die mir - teils unter Einsatz ihres Lebens - geholfen haben, die Grenze zu überqueren und mich in Sicherheit zu bringen", schrieb Rasoulof im Onlinedienst Instagram. Sein Anwalt bestätigte der Nachrichtenagentur AFP, dass Rasoulof den Iran verlassen habe und am Festival in Cannes teilnehmen werde. Rasoulof will seinen neuen Film "Der Samen der Heiligen Feige" vorstellen.

Insgesamt 22 Filme konkurrieren dieses Jahr um die Goldene Palme.

Außer Konkurrenz werden Werke wie Kevin Costners Western "Horizon", "Megalopolis" von Francis Ford Coppola, "Furiosa: A Mad Max Saga" von George Miller oder "Rumours" von Guy Maddin, Evan Johnson und Galen Johnson mit Cate Blanchett gezeigt. Der deutsche Schauspieler Franz Rogowski ist in der Produktion "Bird" der britischen Regisseurin Andrea Arnold zu sehen. Neu in diesem Jahr ist ein Wettbewerb für sogenannte immersive Werke.

