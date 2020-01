Der israelische Staatschef Rivlin hat in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem angemahnt, die Gräueltaten der Nationalsozialisten nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs nehmen in der Gedenkstätte in Jerusalem an einer Veranstaltung zum 75. Jahrestag der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz teil. Als erstes deutsches Staatsoberhaupt soll auch Bundespräsident Steinmeier in Yad Vashem sprechen.

Israels Präsident Rivlin sagte, am 27. Januar 1945 seien die Tore der Hölle geöffnet worden. In Auschwitz seien nicht nur Menschen verbrannt, sondern auch Menschenwürde und Anstand. So etwas dürfe sich niemals wiederholen. Er mahnte, auch heute brauche es einen gemeinsamen Einsatz gegen Antisemitismus. Demokratie sei keine Selbstverständlichkeit.



Der israelische Premierminister Netanjahu betonte, was mit Judenhass beginne, höre nicht mit Judenhass auf. Die Worte "Nie wieder" dürften keine inhaltsleere Parole sein, sondern ein Gebot.

Israel: "Größtes Staatsereignis seit 1948"

An der Veranstaltung in Yad Vashem nehmen rund 50 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt teil, unter ihnen die Präsidenten Russlands und Frankreichs, Putin und Macron, sowie US-Vizepräsident Pence und der britische Thronfolger Charles. Nach Angaben des Außenministeriums in Jerusalem handelt es sich um das größte Staatsereignis seit der Gründung Israels im Jahr 1948.



Das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau im damals von Nazi-Deutschland besetzten Polen gilt weltweit als Symbol für den Holocaust. Nach Schätzungen wurden dort mehr als eine Million Menschen von den Nazis ermordet, zumeist Juden.

Oberrabiner: "Die Gefahr einer Leugnung wächst"

Auch der Präsident der Europäischen Rabbinerkonferenz, Goldschmidt, hält die Erinnerung an den Holocaust heute für wichtiger denn je. Der Oberrabbiner von Moskau sagte im Deutschlandfunk, in einer Welt, in der die Wahrheit immer öfter umstritten sei, wachse auch die Gefahr einer Leugnung des Holocausts. Goldschmidt kritisierte zugleich, die sozialen Medien täten nicht genug, um Hass, Rassismus, Antisemitismus und Islamophobie zu stoppen.