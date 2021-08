Der ehemalige Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Jaques Rogge, ist tot.

Das IOC teilte mit, der Belgier sei im Alter von 79 Jahren gestorben. Rogge stand von 2001 bis 2013 an der Spitze des Verbandes. Anschließend übernahm er das Amt des Ehrenpräsidenten. Rogges Nachfolge trat der Deutsche Thomas Bach an.



Dieser würdigte Rogge in einer Mitteilung des IOC als wichtige Persönlichkeit, die dazu beigetragen habe, das Internationale Olympische Komitee zu modernisieren. Zudem habe er sich unermüdet gegen Doping eingesetzt.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.