Mitarbeiter der britischen Labour-Partei haben offenbar im Wahlkampf 2017 auf eine Niederlage ihres Spitzenkandidaten Corbyn hingearbeitet.

Das geht aus einem internen Bericht hervor, aus dem die Zeitung "The Independent" zitiert. Für das 860-Seiten starke Dokument wurden Mails und WhatsApp-Mitteilungen teils hochrangiger Labour-Funktionäre ausgewertet.



Einige von ihnen sollen mit Schrecken kommentiert haben, wie sich im Wahlkampf die Umfragewerte für Labour trotz ihrer gegenteiligen Anstrengungen verbesserten. Zu den Anti-Corbyn-Taktiken gehörten offenbar das monatelange bloße Simulieren von Arbeit, das Zurückhalten wichtiger Informationen oder die Unterstützung parteiinterner Gegner des Parteichefs.



Die Labour-interne Kampagne gegen Antisemitismus kritisierte den Bericht. Es handle sich um einen letzten Versuch der inzwischen abgelösten Labour-Führung die Verantwortung für antisemitische Tendenzen in den eigenen Reihen und für Niederlagen anderen zuzuschieben. Der neugewählten Labour-Vorsitzende und Oppositionsführer Keir Starmer kündigte eine rasche Aufklärung an.