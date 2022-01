Boris Johnson ist wegen der sogenannten Partygate-Affäre unter Druck. (imago /NurPhoto)

Sie hätten es versäumt, sich an Standards zu halten, die zur Zeit des Lockdowns nicht nur von der Regierung, sondern von der gesamten Bevölkerung verlangt worden seien, heißt es in dem Bericht. Einige der Treffen hätten nicht stattfinden dürfen oder sich nicht in der Weise entwickeln dürfen, wie es letztlich geschehen sei, sagte die interne Ermittlerin Gray.

Premierminister Johnson steht wegen Berichten über Trinkgelage während des Lockdowns in seinem Amtssitz unter Druck. Er soll teilweise selbst teilgenommen oder die Verstöße zumindest gebilligt haben.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.