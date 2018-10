Bei einem Ausstieg aus der Braunkohle sollen die betroffenen Regionen Milliardenhilfen erhalten.

Das geht aus einem internen Papier der Kohlekommission vor, das der "Süddeutschen Zeitung" vorliegt. Demnach sollen die Reviere in Ostdeutschland und in Nordrhein-Westfalen für ein schnelleres Abschalten mit Investitionen entschädigt werden. Vorgesehen seien unter anderem Infrastrukturprojekte für Verkehr und Digitalisierung. So könnten die Reviere Modellregionen bei der Einführung des neuesten Mobilfunkstandards werden. Auch eine Neuansiedlung oder Verlagerung von Bundesbehörden sei im Gespräch, so das Blatt. Dem Bericht zufolge könnten die letzten Braunkohle-Kraftwerke zwischen 2035 und 2038 vom Netz gehen.