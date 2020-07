Hinter dem Angriff auf Twitter-Konten von Prominenten in den USA steht laut einem Bericht eine Gruppe junger Leute.

Die "New York Times" schreibt, die mutmaßlichen Täter hätten sich über das Internet kennengelernt. Nach Angaben des Kurznachrichtendienstes wurden bei der Attacke am Mittwoch rund 130 Nutzerkonten ins Visier genommen. Betroffen waren unter anderem der US-Präsidentschaftsbewerber Biden, Amazon-Gründer Bezos sowie Konten des iPhone-Herstellers Apple. Auf den betroffenen Konten erschien der Aufruf, Bitcoins im Wert von 1.000 Dollar zu überweisen. Twitter sperrte die Konten vorübergehend und erklärte, es handele sich um eine sogenannte Social-Engineering-Attacke. Ziel seien Angestellte mit Zugang zu internen Systemen gewesen. Beim Social Engineering werden die Opfer manipuliert, um an Informationen zu gelangen.



Die von der "New York Times" interviewten mutmaßlichen Hacker gaben an, die Bitcoin-Idee gehe auf einen Internetnutzer mit dem Pseudonym "Kirk" zurück, der den Angriff auch initiiert habe. Sie selbst hätten sich lediglich in die Konten weniger bekannter Twitter-Nutzer gehackt. Als auch die Konten bekannter Persönlichkeiten betroffen gewesen seien, hätten sie sich von "Kirk" abgewendet.