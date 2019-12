Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, fordert Aufsichtsgremien für digitale Medien.

Als Vorbild nannte er die Kontrollinstanzen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Nötig sei eine Ethik für die digitalen Medien, sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". In diesem Bereich sei vieles noch so neu, man stehe da ganz am Anfang. Die neuen Medien müssten verantwortlich gestaltet werden. Wenn Algorithmen die schlechten Nachrichten aus kommerziellen Gründen immer mehr hochspülten, dann entstehe ein schiefes Bild, führte Bedford-Strohm aus.