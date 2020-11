EU-Binnenmarktkommissar Breton strebt keine Zerschlagung mächtiger Internet-Konzerne wie Google oder Facebook an.

In Brüssel werde das zwar diskutiert, doch habe das mit den tatsächlichen Überlegungen in der EU-Kommission nichts zu tun, sagte Breton der Zeitung "Welt am Sonntag". Entsprechende Äußerungen von ihm seien überinterpretiert worden.



Internetkonzerne wie Google, Amazon oder Facebook sind wegen ihres Umgangs mit Nutzerdaten und kleineren Konkurrenten seit Jahren im Visier der Wettbewerbsbehörden.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.